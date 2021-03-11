Стрелков: РФ не выдаст экс-главу ЛНР Плотницкого Украине

Сегодня, 08:49

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Стрелков: РФ не выдаст экс-главу ЛНР Плотницкого Украине
Бывший глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий

Экс-глава Министерства обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков посоветовал России не выдавать Украине бывшего главу Луганской народной республики Игоря Плотницкого, так как он слишком много знает. Из-за этого шансы проиграть Киеву в возможной войне у Донбасса повысятся. Об этом сообщает «Ura.ru».

Так, 16 марта суд Украины осудил бывшего главу ЛНР Плотницкого к пожизненному сроку заключения. Сам обвиняемый находится в розыске. Источники предполагают, что Плотницкий скрывается в России.

Игорь Стрелков убежден в том, что сдавать Плотницкого Украине России ни в коем случае нельзя, ведь это подвергает серьезной опасности будущее существование ЛНР.

«Он очень много знает, потому может раскрыть информацию, которая может просто разрушить существование ДНР и ЛНР», - утверждает бывший министр обороны.

С мнением Стрелкова согласился и политолог Михаил Погребинский, который убежден в том, что Россия даже не будет вступать в диалог с Украиной по вопросу выдачи Игоря Плотницкого.

«Не может появиться ни одного условия, по которому Плотницкий будет передан на Украину», - убежден политолог.

Еще один военный эксперт из ДНР Павел Кухмиров считает, что бывший глава ЛНР может владеть разведывательными данными, которые имеют особо важное значение.

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