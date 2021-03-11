Российскую атомную субмарину «Кашалот» утилизируют за 400 миллионов рублей

«Росатом» утилизирует атомную подводную лодку «Кашалот» Тихоокеанского флота более чем за 400 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок, передает агентство РБК.

Как следует из документа, работы по утилизации крейсерской атомной подводной лодки проекта 971, заводской № 513, будет выполнять Амурский судостроительный завод. Работы планируется закончить в срок до 30 ноября 2022-ого года. На утилизацию будет выделена сумма 439,6 миллиона рублей.

Атомная субмарина К-322 «Кашалот» в составе ТОФ была с 1989 года. С 2003 года она находится на Амурском судостроительном заводе и ждет ремонт.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» (по классификации НАТО — Akula) — серия советских многоцелевых АПЛ третьего поколения. В 2016 году «Коммерсант» со ссылкой на информацию двух представителей топ-менеджмента рассказала о том, что подлодку проекта 971 хотела бы арендовать Индия. Речь шла о субмарине, которая будет изъята из состава ВМФ РФ. Агентство ТАСС тогда же сообщало, что речь шла именно о К-322 «Кашалот».

Весной 2019 года The Times of India рассказывала о заключенном Индией контракте о лизинге российской АПЛ класса «Щука-Б». Озвученная стоимость лизинга - 3 миллиарда долларов.



