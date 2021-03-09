Передвижение военной техники под Ростовом попало на видео

Российский военкор Александр Сладков в своем Телеграм-канале показал на видео момент передвижения российской военной техники по автотрассе близ Ростова-на-Дону. Судя по загадочному комментарию журналиста ВГТРК, она направлялась в сторону Донбасса.

«Хотите, тоже прогрею ситуацию?», - спросил военкор в подписи к видео.

Непосредственно на самом ролике можно увидеть военный «Урал», который тянет буксируемую артиллерию.

«У нас тоже кое-что есть, - комментирует Сладков, сидя за рулем автомобиля. - Не эшелонами, но все же...»

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что ВСУ наращивают свои боевые возможности в Донбассе и продолжают стягивать военную технику к линии разграничения. На одном из появившихся в сети роликов показано, что Киев отправляет оружие на восток страны целыми эшелонами.

Эксперты побаиваются, что после того, как закончится распутица, на Донбассе снова станет горячо. Между тем вечером десятого марта стало известно о возобновлении боев. В частности, перестрелка имела место в населенном пункте Золотое-5.