Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

75-летний российский актер и режиссер Никита Михалков заявил, что граждан, призывающих иностранные власти вводить против России санкции, необходимо лишить российского гражданства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Я абсолютно уверен, что нужно вернуть статью о лишении российского гражданства. Не для того, чтобы истребить инакомыслие или наказать протестующих против коррупции и беззакония. Коррупция в России есть, и с ней нужно бороться, но не разрушая для этого страну», - рассуждает режиссер.

Речь идет о людях, которые целенаправленно призывают власти западных стран ввести санкции против своего же государства.

«А это уже повод для того, чтобы сказать: «Мой дорогой...», - отметил Михалков.

При этом артист отметил, что злоупотреблять этой статьей, конечно же, не стоит, осуждая по ней в исключительных случаях. То есть, по сути, выслать человека из страны, тем самым уменьшив нагрузку на тюрьмы и лагеря.

«Помните, когда в 1922 году был такой «философский пароход», на котором отправили величайшие умы? Ведь посадить их было невозможно. Слишком громкими были имена. В физическом смысле они потеряли Родину, благодаря чему создали великую эмигрантскую литературу. Там были и Бунин, и Ильин, и другие», - рассказал Никита Сергеевич.

Напомним, что согласно статье 6 Конституции Российской Федерации, гражданин страны не может лишиться своего гражданства или права его изменить.