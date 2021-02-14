Суд не позволил юристам Навального затягивать процесс по иску Пригожина

Во вторник 16 февраля, в Люблинском районном суде города Москвы прошло слушание дела по иску предпринимателя из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина к Алексею Навальному. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

В ходе заседания сторона ответчика запросила материалы сорокалетней давности, относящиеся к судимости истца. Пресс-служба «Конкорда» обращает внимание, что местоположение запрашиваемых документов в настоящий момент установить проблематично, так как нет страны, по законам которой рассматривалось это дело. Примечательно, что это признает и сторона ответчика, но данный запрос позволит им затянуть время судебного заседания по иску.





Мнение стороны истца поддержал и суд, отказавший ответчику в праве запрашивать документы, не относящиеся к делу. Юристы «Конкорда» поясняют, что человека, полностью погасившего судимость, более нельзя считать судимым, а уж тем более оскорблять.

Суд назначил следующее заседание по иску Евгения Пригожина к Алексею Навальному на 5 марта 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что Московский городской суд повторно отменил уже второй по счету отказ Черемушкинского райсуда рассматривать иск Пригожина к Навальному и Милову.