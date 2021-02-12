СМИ: В Красноярске школьников 20 минут унижали за отказ маршировать

Учеников школы №155 Красноярска один из педагогов унижал не менее 20 минут за то, что те отказывались маршировать после уроков. Об этом сообщил одиннадцатиклассник, над которым измывались, сообщает агентство «Ура» со ссылкой на Тelegram-канал «Проспект мира».

«Сегодня на протяжении 20 минут учитель ОБЖ сравнивал нас с женщинами и «геями», — поведал школьник.

Ученик добавил, что педагог ставил им в пример работу на «зоне».

Примечательно, что учитель ОБЖ - не единственный, с кем конфликтуют подростки. Похожая история произошла и с завучем этой же школы. Когда подросток и его ровесники отказались от строевой подготовки, она намекнула, что они не мужчины, и тут же выгнала из класса.

Школьник также рассказал, что ребятам не хочется оставаться после уроков, так как надо готовиться к ЕГЭ - у многих занятия с репетиторами.

К тому же строевая подготовка в тот день не была темой урока ОБЖ.