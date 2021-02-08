Эксперт рассказал о самом необычном корабле ВМФ России

Гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов дал интервью изданию «Звезда», в котором назвал самый необычный корабль, построенный в последние годы для ВМФ РФ. Речь идет о фрегатах проекта 22 350. Корабль серии «Адмирал Горшков» можно считать необычным, так как он стал первым серьезным надводным судном, заложенным в России, заявил Рахманов. Корабль может одинаково эффективно бороться и с надводными, и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, а также вести разведку. Этот корабль отличается высокой мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до 4 000 морских миль.

Помимо прочего, фрегаты этого проекта - самые технически продвинутые корабли ВМФ России. Как отметил эксперт, это корабли дальней морской зоны.

При создании первого фрегата проекта 22 350 использовались самые актуальные технические решения, пишет tvzvezda.ru .

Прошлым летом был сдан в эксплуатацию второй корабль проекта - «Адмирал Касатонов». В скором времени будут сданы еще два фрегата - «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Также на подходе фрегаты проекта 22 350М, которые будут отличаться большим размером и усиленным корабельным вооружением.