Эксперт рассказал о самом необычном корабле ВМФ России

Гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов дал интервью изданию «Звезда», в котором назвал самый необычный корабль, построенный в последние годы для ВМФ РФ. Речь идет о фрегатах проекта 22 350. Корабль серии «Адмирал Горшков» можно считать необычным, так как он стал первым серьезным надводным судном, заложенным в России, заявил Рахманов. Корабль может одинаково эффективно бороться и с надводными, и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, а также вести разведку. Этот корабль отличается высокой мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до 4 000 морских миль.
Помимо прочего, фрегаты этого проекта - самые технически продвинутые корабли ВМФ России. Как отметил эксперт, это корабли дальней морской зоны.
При создании первого фрегата проекта 22 350 использовались самые актуальные технические решения, пишет tvzvezda.ru.
Прошлым летом был сдан в эксплуатацию второй корабль проекта - «Адмирал Касатонов». В скором времени будут сданы еще два фрегата - «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Также на подходе фрегаты проекта 22 350М, которые будут отличаться большим размером и усиленным корабельным вооружением.
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