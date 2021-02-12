Распознать поддельную квитанцию за услуги ЖКУ поможет совет юриста

Распознать поддельную квитанцию за ЖКУ поможет совет юриста.

В настоящее время довольно таки неплохо в России процветает один из видов мошенничества, связанный с коммунальными платежами: преступники качественно подделывают квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В итоге на их реквизиты поступают средства ничего не подозревающих потребителей, которые остаются потом с долгами по коммуналке. Однако, при внимательном рассмотрении квитанций можно определить подделки. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам гендиректор юридической компании Urvista Алексея Петропольского, рассекретить фальшивку не так уж и просто. Пожалуй, единственный способ - обратить внимание на номер расчетного счета, что указан в квитанции.

«Другие данные и цифры в квитанции, кроме номера счета, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил», - уточнил эксперт.

Петропольский добавил, что обычно в ненастоящих квитанциях даже указывается QR-код для быстрой оплаты. При оплате ж/к услуг в банке оператор должен заметить, что деньги собираются уйти на счет коммерческой, а не государственной организации. А при оплате самостоятельно онлайн нужно перепроверять номер расчетного счета.

Ранее стало известно, что вновь вводятся приостановленные на время карантина штрафы за невовремя оплаченные коммунальные услуги. Пени и штрафы будут начисляться с 1 января 2021 года.