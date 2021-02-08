С борта российской подлодки «Белгород» запустят ядерных роботов «Посейдон»

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С борта российской подлодки «Белгород» запустят ядерных роботов «Посейдон»

С борта подлодки «Белгород» запустят ядерных роботов «Посейдон».

В четверг стало известно о том, что производственное объединение «Севмаш» активно готовит первый носитель ядерного подводного беспилотника «Посейдон». Имеется ввиду атомная подводная лодка «Белгород». Об этом сообщают «Известия».

Как раз сейчас на АПЛ устанавливается испытательное оборудование, с помощью которого проведут тестовые запуски новейших видов российского вооружения. Какое именно оборудование имеется ввиду - не уточняется.

Кроме того, в извещении о заключении контракта указано, что на субмарине будут выполнены и другие работы вроде завершения монтажа корабельной системы безопасности и борьбы за живучесть.

Чтобы разработать комплекс с ядерными роботами полностью, понадобится, по оценке специалистов, порядка пяти лет.

По словам бывшего командира подлодки, капитана 1-го ранга Игоря Курдина, на завершающем этапе испытаний будут выполнены торпедные стрельбы, в том числе и запуски «Посейдона». Ожидается, что все этапы испытаний завершатся уже к концу этого года.

Ранее Минобороны сообщало, что экипаж для первого носителя уже сформирован и начал практическое освоение лодки и ее оружия.

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