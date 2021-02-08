ГИБДД получит право изымать документы на машину при выявлении нарушений

Власти России планируют рассмотреть Госдумой законопроект, согласно которому водитель не будет иметь права сесть за руль автомобиля в случае его неисправности. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Кроме этого, планируют рассмотреть еще одно условие – запрет пользования машиной в случае отсутствия ОСАГО. Напомним, подобный закон действовал в стране до 2014 года.

Как сообщают источники, в случае нарушения нововведений, автомобиль может лишиться регистрационных знаков. Для того чтобы реабилитировать ситуацию, необходимо будет приобрести полис ОСАГО либо устранить существующие неполадки.

В том случае, если сотрудники ГИБДД обнаружат неисправности в автомобиле или другие условия, которые ставят под риск безопасность дорожного движения, диагностическая карта прекращает свое действие.

Согласно действующим правилам, нельзя эксплуатировать авто с люфтом рулевого управления более 10 градусов, без подголовников или с повышенным содержанием вредных веществ при выхлопе.

Также запрещено пользоваться машиной, если в ее конструкцию были внесены изменения без согласования с ГИБДД. Это может быть дополнительная светотехника либо большие колеса. Отмечается, что данные доработки необходимо согласовывать и вносить в электронный реестр.