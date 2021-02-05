В Башкирии начнут отстрел диких кабанов из-за угрозы АЧС

Отстрел диких кабанов начнут в Башкирии из-за угрозы АЧС.

В связи с непростой эпидемической ситуацией, сложившейся в Башкирии из-за приближающейся чумы среди поголовья свиней, на оперативном совещании в Правительстве Башкирии губернатор региона Радий Хабиров инициировал отстрел диких кабанов. По словам Хабирова, за январь в восьми субъектах страны было зарегистрировано 18 вспышек африканской чумы свиней.

Также было отмечено, что в приграничных районах с Башкирией из-за угрозы страшной чумы вынужденно уничтожаются поголовья домашних гусей и свиней.

"...Это совсем рядом. Одно наше неосторожное движение, и мы тоже будем представлять из себя большой очаг", – подчеркнул губернатор.

Радий Хабиров призвал ответственные органы следить за передвижением животных в прилегающих районах. Причем хорошей помощью в этом случае для ветеринаров могут стать охотники: им предлагается отстреливать диких кабанов, которые несут потенциальную опасность в плане здоровья для других животных. И если в некоторых регионах поголовье лишь проредят, то в буферных зонах дикого кабана запланировано уничтожить полностью. Так, в радиусе 10 км вокруг свиноводческих хозяйств не должно быть ни одного кабана.

Вместе с тем на сегодняшний день случаев АЧС в Башкирии не выявлено.