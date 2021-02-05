Экипажи российских кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево» провели совместное учение

Совместные тактические учения патрульного корабля «Павел Державин» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота были успешно проведены в соответствии с планом боевой подготовки. По информации пресс-службы Черноморского флота в Севастополе, экипажи кораблей смогли эффективно обнаружить и нейтрализовать атаку условного противника, передает «Вести Севастополя».

В рамках совместных учений кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево», экипаж должен был идентифицировать и нейтрализовать маневры отряда кораблей условного противника, которые приближались к стратегическому району. Командиры экипажей успешно выполнили приказ по изменению курса и сближению с отрядом противника, после чего была произведена атака условного противника.

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» использовал ПВО для отражения ракетной атаки, после чего малый ракетный корабль провел целераспределение и условно уничтожили отряд обозначенного противника. Для атаки была использована высокоточная крылатая ракета большой дальности «Калибр-НК», причем фактического запуска не произошло — экипаж корабля выполнил условный пуск электронным способом. После ликвидации противника корабли успешно вернулись на исходные позиции.