Экипажи российских кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево» провели совместное учение

Сегодня, 14:24

0

Image 16+
Экипажи российских кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево» провели совместное учение

Совместные тактические учения патрульного корабля «Павел Державин» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота были успешно проведены в соответствии с планом боевой подготовки. По информации пресс-службы Черноморского флота в Севастополе, экипажи кораблей смогли эффективно обнаружить и нейтрализовать атаку условного противника, передает «Вести Севастополя».

В рамках совместных учений кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево», экипаж должен был идентифицировать и нейтрализовать маневры отряда кораблей условного противника, которые приближались к стратегическому району. Командиры экипажей успешно выполнили приказ по изменению курса и сближению с отрядом противника, после чего была произведена атака условного противника.

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» использовал ПВО для отражения ракетной атаки, после чего малый ракетный корабль провел целераспределение и условно уничтожили отряд обозначенного противника. Для атаки была использована высокоточная крылатая ракета большой дальности «Калибр-НК», причем фактического запуска не произошло — экипаж корабля выполнил условный пуск электронным способом. После ликвидации противника корабли успешно вернулись на исходные позиции.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Экипажи российских кораблей «Павел Державин» и «Орехово-Зуево» провели совместное учение

Сегодня, 14:24

Ученица четвертого класса из Твери получила предупреждение о взрывах 20 тысяч школ

Сегодня, 13:24

Российский металлолом хотят запретить продавать за границу

Вчера, 11:34

«Не выживет никто»: Российский генерал оценил последствия ядерной войны

5-02-2021, 16:09

Ведущий «60 минут» Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах

4-02-2021, 21:04

Не стоит забывать о секретности: Почему нельзя посчитать российских солдат

4-02-2021, 18:44

В России в марте 2021 года вырастет утилизационный сбор на автомобили

3-02-2021, 11:59

«Tencent»: российские гиперзвуковые «Авангарды» могут стереть США с лица Земли

2-02-2021, 20:14

«Маршал Устинов» провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

1-02-2021, 18:29

В марте в России снова подорожают автомобили

1-02-2021, 15:44

Российские работодатели начали реже требовать от сотрудников быть трудоголиками

29-01-2021, 14:39

Россиянам рассказали, как защититься от коллекторов

28-01-2021, 13:44

Новосибирские врачи пожаловались на принудительную вакцинацию от коронавируса

28-01-2021, 12:49

Жители России начали активнее скупать валюту

27-01-2021, 17:49

С 1 февраля часть пенсионеров получат специальную выплату

27-01-2021, 12:44

Крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем в России могут испытать до середины 2021 года

27-01-2021, 10:59

В России могут отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе экзаменов

25-01-2021, 14:14

Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

25-01-2021, 09:34

Пригожин рассказал "Открытым медиа" о смысле исков против оппозиционных СМИ

22-01-2021, 20:29

«Больничная еда»: Россиянин описал шведский стол в популярном отеле Сочи

20-01-2021, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров