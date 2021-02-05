Ученица четвертого класса из Твери получила предупреждение о взрывах 20 тысяч школ

Ученице четвертого класса из Твери пришло страшное предупреждение о взрывах в 20 тысячах школ на территории РФ. Оно стало причиной проверок во многих учебных заведениях, передает «Фонтанка».

Накануне в 22:30 в полицию Москвы позвонила женщина и рассказала об ужасном ролике, отправленном ее дочери в социальной сети Likee. В нем говорилось, что на заре новой учебной неделе «в России взорвутся 20 тысяч школ».

К чести правоохранителей, они быстро не только «пробили» номер телефона, с которого звонили (он принадлежал 41-летней жительнице московского района Дорогомилово), но и организовали проверки в школах ряда регионов России. В частности, в Москве, Петербурге, на Дальнем Востоке, в Красноярском крае и Тамбовской области. Там также были получены сообщения о минировании. Проверки, судя по всему, прошли во всех регионах России.

Никаких опасных предметов в школах выявлено не было. Но в ряде учебных заведений из-за проверок первые смены пришлось отменить.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.