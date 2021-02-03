«Не выживет никто»: Российский генерал оценил последствия ядерной войны

Сегодня, 16:09

Ольга Громова

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«Не выживет никто»: Российский генерал оценил последствия ядерной войны

США, решись они на военный конфликт с Россией и Китаем, не смогут отсидеться за океаном. Ибо даже первый удар ядерным оружием обернется необратимыми последствиями для всех без исключения. Об этом предупредил бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Он прокомментировал недавнее заявление главы стратегического командования США Чарльза Ричардса, который допустил вероятность удара по России с территории союзников Штатов по НАТО.

«Американцы в этом смысле вообще большие идеалисты. Они считают, что могут повоевать в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, отсиживаясь при этом у себя где-то там за двумя океанами», - отметил он.

И тут же добавил: это не тот случай. Если начнется ядерная война, Вашингтон не сможет наблюдать за ней издалека.

Понятно, что в случае провокаций Москва решится на нанесение удара по центру принятия решений, коим, безусловно, является Белый дом.

Ко всему надо понимать, что обмен ядерными ударами обернется катастрофическими и необратимыми последствиями. Континенты начнут разрушаться, наступит ядерная зима. 

«Скорее всего, это будет полное взаимное уничтожение. Не выживет никто. А точнее, просто никто не знает, что случится при одновременном ядерном ударе десятков мегатонн. Может быть, Земля изменит орбиту?» - цитирует Бужинского «Утро».

Поэтому, резюмировал эксперт, теория США о контролируемом ядерном оружии абсолютно абсурдна.

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