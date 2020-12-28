Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы

Сегодня, 19:24

Ольга Громова

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Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура приступила к проверке из-за отмены и задержек рейсов в аэропортах столицы сегодня, 31 декабря 2020 года.

В последний день декабря из-за плохих погодных условий и ледяного дождя в Домодедово с утра полеты были приостановлены более чем на час. Позже стало известно о возобновлении работы обеих ВВП - работники аэропорта очистили их от наледи. Полеты были продолжены с 13.20.

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сведениям сервиса «Яндекс.Расписания», по состоянию на 15:12 в Домодедово было задержано 92 рейса и только два отменено. В аэропорту Шереметьево было больше отменено, чем задержано - 55 и 5, соответственно. ТАСС сообщает, что в Жуковском один рейс был отменен, еще 11 - задержаны.

Транспортная прокуратура Москвы в этой связи решила провести проверку, в ходе которой намерена установить причины задержки и отмены рейсов, а также выяснить, соблюдались ли при этом права пассажиров. Надзорное ведомство также даст оценку исполнения авиакомпаниями лицензионного законодательства, передает РИА Новости.

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