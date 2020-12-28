Российские военные в 2021 году получат новые С-500

Российские военные получат С-500 в 2021 году.

Как сообщил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко, новая зенитная система С-500 уже в 2021 году завершит все испытания и будет принята на вооружение армией России. Систему разрабатывают специалисты «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

«В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона «Воронеж», - заявил военный чиновник.

Ранее главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин отмечал, что комплексу С-500 присущи некоторые особенности: он способен уничтожить гиперзвуковое оружие всех модификаций. Причем не имеет значения, где именно находится объект, пусть даже и в ближнем космосе.

С-500 «Прометей» уже можно назвать системой первого поколения средств противокосмической обороны.