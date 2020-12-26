Треть россиян в новогоднюю ночь загадают завершение пандемии

Сегодня, 16:54

Александр Зуев

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Треть россиян в новогоднюю ночь загадают завершение пандемии

Многие россияне верят в то, что загаданное под Новый год желание обязательно сбудется. 35% россиян собираются загадать в новогоднюю ночь  желание об окончании пандемии. Таковы результаты опроса портала Работа.ру. 

20% респондентов хотят получить в следующем году чемодан с миллионом долларов. 51%  россиян выпьют бокал шампанского за здоровье свое и близких. 44% произнесут тост за высокую зарплату, а за счастье – 42%. 28% участников опроса хотят получить квартиру, дачу или авто. А 23% надеются в следующем году найти свое призвание. 19% мечтают жить без катаклизмов и катастроф, 15% ждут в Новом  году любви, 14% хотят отправится в путешествие, 10% боятся заразиться коронавирусом и поэтому пожелают, чтобы эта болезнь обошла их стороной. 7% россиян надеются в следующем году работать удаленно и только 2% хотят  вернуться в офис. Совсем немного - 1% респондентов загадают получить миллион подписчиков в соцсетях и сходить на концерт любимой группы, пишет kommersant.ru.

Добавим, что опрос  проводилось в декабре среди 3,5 тысячи россиян.

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