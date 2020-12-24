Роструд представил календарь праздников и выходных дней на 2021 год

Календарь праздников и выходных дней на 2021 год предоставил Роструд. Россиян ожидают 7 коротких рабочих недель в феврале, марте, мае, июне, ноябре и декабре.

Помимо десятидневных новогодних каникул российские граждане будут отдыхать в День защитника Отечества 23 февраля, в Международный женский день 8 марта, Праздник Весны и Труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 12 июня, выходной которого будет перенесен с субботы на понедельник 14 июня. Также 4 дня отдыхать россияне будут в День народного единства 4-7 ноября и 31 декабря.