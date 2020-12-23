Жуткое видео с полтергейстом в Уфе обсуждают в сети

Жительница Уфы пожаловалась на то, что как только она с котом заселилась в новую квартиру, в ее жизни дома стали происходить странные события. Она стала слышать необъяснимые звуки и решила спать при включенном свете, а еще снимать все происходящее на камеру из-за боязни, что ей никто не поверит.

Видео, где запечатлены проделки полтергейста она выложила в Tik-Tok . Так, в одну ночь начала закрываться сама по себе дверь шкафа. Перепуганная девушка проснулась и увидела, как начали раздвигаться сами собой шторы.

Ролик блогерши быстро стал вирусным и набрал около миллионов просмотров. Пользователи сети начали делиться своими мыслями по поводу происходящего и давать советы.

Некоторые сочли, что нет никакой мистики, и жуткие звуки выдает старый и неровный пол.

«Успокойся, у меня так часто было. Поверхность дома не идеальна. Поставь ремонтные весы и увидишь, что дом может быть под наклоном», — посоветовал один из подписчиков.

Однако многие россияне верят, что это привидение. Или, может, домовой. Они предлагают ей задобрить его - налить в блюдце молоко, к примеру. Либо же обратиться за помощью к знающим людям, которые помогут очистить помещение.