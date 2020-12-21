Специалисты Минобороны РФ досрочно завершили стройку водовода для спасения Севастополя от засухи

Для обеспечения Севастополя водой российские военные построили трубопровод.

Военные смогли раньше проектного срока построить водопровод из карьера под Балаклавой. Протяженность водопровода достигает 10 километров. В сутки он будет подавать 15 тыс. кубометров воды.

Представитель главного военного строительного управления №4 Алексей Трубачев сообщил, что новая станция полностью автоматизированная. Для нее специалисты Севастопольского государственного университета разработали буй, используя который можно точно замерять уровень воды в карьере.

В планах использование воды из реки Бельбек для нужд городского хозяйства, что станет возможно после строительства еще одного комплекса подачи воды.

Планируется, что сдан объект будет 1 марта 2021 года. Сейчас его готовность уже превышает 50%. В работах задействовано более 320 человек и 100 единиц техники. После ввода его в эксплуатацию Севастополь будет получать 50 тыс. кубических метров пресной воды в сутки.

«Я убежден, что за два-три года, до 24-го года мы фактически полностью решим вопрос устойчивого водообеспечения Крыма. Причем, не только в питьевых целях, но и для сельского хозяйства. Все эти проблемы мы решим, как решили вопросы энергоблокады и строительства Крымского моста», – сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.