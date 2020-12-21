ВЦИОМ выяснил долю желающих привиться от COVID-19 жителей России

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди 1600 россиян в разных регионах огромной страны и выяснили, что лишь 38 процентов респондентов готовы привиться от коронавируса.

При этом из этого количества 44 процента - это люди в возрасте от 45 до 59 лет, а еще 49 процентов - старше 60 лет.

Не желают вакцинироваться от коронавируса 52 процента участников опроса. При этом речь идет, преимущественно, о молодых людях. 70 процентов из них - россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

В ВЦИОМ отмечают, что каждый десятый из всех опрошенных пока пребывает в сомнениях и не определился с планами на счет вакцинации.

Что касается непосредственно выбора вакцины, 84 процентов из тех, что согласны привиться, хотели бы сделать прививку отечественным препаратом. Еще 7 процентов респондентов - вакциной зарубежного производства.

Те, кто не собирается вакцинироваться, придерживаются убеждения, что вакцины пока слишком плохо изучены и очень быстро изобретены - таких 32 процента. Еще 16 процентов испытывают недоверие и страх, а у 13 имеются противопоказания.