Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучшим

Результаты исследования, проведенного банком «Открытие», продемонстрировали, что более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года.

Участниками опроса стали свыше тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в разных городах РФ. 53 процента из них заявили, что ждут и надеются на то, что будущий 2021 год будет лучше нынешнего, который потряс мир пандемией и экономическим спадом.

При этом почти треть респондентов (35 процентов) уверены, что в новом году ничего не изменится, а 12 процентов и вовсе являются пессимистами - они полагают, что 2021-й будет еще худшим, передает РИА Новости.

В ходе исследования у россиян поинтересовались мнением касательно длительности пандемии коронавируса и о его последствиях. Так, 30 процентов респондентов убеждены, что до лета 2021 год ситуация кардинальным образом не изменится и ограничения продлят. Остальные придерживаются мнения, что в режиме ограничений, связанных с пандемией коронавируса, жить придется до конца 2021 года.

Касательно финансовых ожиданий россиян, 17 процентов участников опроса уверены, что их доходы возрастут. В то же время 50 процентов россиян опасаются снижения доходов или вообще их потери.

29 процентов опрошенных считают, что ставки по кредитам и депозитам останутся наравне текущего года, 25 процентов ожидают снижения ставок.