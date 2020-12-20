Каждый пятый россиянин считает, что сейчас ездить в такси небезопасно

Каждый пятый россиянин считает, что ездить в такси сейчас небезопасно.

Как показал ноябрьский опрос среди взрослых россиян, проведенных Фондом «Общественное мнение», львиная доля граждан - порядка 69% - полагают, что такси, безопасный вид транспорта. В то время, как 18% соотечественников указали, что в их регионе поездки на такси не так уж и безопасны. Остальные 13% опрошенных дать свой ответ затруднились.

Эти результаты не намного отличаются от прошлогодних, когда ВЦИОМ спросил мнение сограждан по поводу такси как транспортного средства. В марте 2019 года тех, кто доверяет этому сервису, было 79%, а тех, кто побаивался - 17%.

Почти две трети респондентов заявили, что в этом году они прибегали к службам такси, при этом 11% из этой категории ответивших на фоне пандемии стали реже вызывать такси, 6% - наоборот, чаще. И у 46% коронавирусная эпидемия ничего в этом плане не изменила.

Кроме того, из тех 66%, кто пользовался такси в течение этого года, примерно 4% делали это почти ежедневно, 10% - раз в неделю, 22% - несколько раз за месяц и 29% - несколько раз за весь 2020 год.

Среди прочих представителями Фонда был задан вопрос: куда и в каких ситуациях люди обычно едут на такси. На это 12% указали на наличие экстренных ситуаций, где важна скорость. 10% опрошенных предпочитают использовать такси для поездок в гости или на праздники, а также в обратном направлении. По 8% вызывают такси, когда опаздывают куда-либо и если не могут воспользоваться личным авто. 7% россиян едут на такси к врачу, 6% берут такси для поездок в труднодоступные места без общественного транспорта, 5% - в магазин, по делам, на работу, на дальние расстояния или в позднее время. 3% пользуются такси, если едут куда-то с ребенком.

На вопрос, каким образом обращаются в сервис, 38% респондентов ответили, что с помощью телефона, 26% - из приложения. При этом после поездки 44% рассчитываются наличными, а 18% - в безналичной форме.