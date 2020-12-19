Из Петербурга в Петербург можно отправиться на поезде в новогоднюю ночь

Вчера, 21:34

Ольга Громова

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Из Петербурга в Петербург можно отправиться на поезде в новогоднюю ночь

Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), оператор поездов в Крым, запустит новогодний туристический поезд. Он отправится в путешествие за несколько часов до Нового года из Санкт-Петербурга и прибудет в Санкт Петербург уже в 2021-ом. Пассажирам предстоит провести в пути с остановками в населенных пунктах 28 часов.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан", — сообщила ее пресс-служба.

Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и вернется обратно на Финляндский вокзал первого января за три минуты до полуночи - в 23:37. 

Предполагается, что пассажиры встретят Новый год в Великом Новгороде. Их ожидает праздничный ужин, елка, фейерверк, а также развлекательная программа, Дед Мороз и фотограф, который сможет запечатлеть лучшие мгновения. В городе поезд пробудет час - с 23:30 до 00:30. В Чудово (2:00–3:20) пассажиров будут угощать ароматным чаем с ароматной выпечкой. В Петрозаводске можно будет прогуляться по набережной Онежского озера и городскому парку. Вечером первого января новогодний поезд из Петербурга в Петербург прибудет в горный парк "Рускеала".

Стоимость пакетного тура с проездом в купе для взрослых - 25 тысяч рублей, в СВ - 45 тысяч. Для деток до 5 лет проезд бесплатный (без места), а для детей до 10 лет действует детский тариф.

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