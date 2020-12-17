Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Сегодня, 09:54

Ольга Громова

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Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара уже второй раз подряд попала в ТОП-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes.

18 декабря журнал обнародовал «десятку» звезд видеосервиса. Девочка в рейтинге заняла седьмое место.

"Шестилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии американского Forbes", - пишет российская редакция журнала на своем официальном сайте.

В 2019 году юная жительница России находилась на третьем месте в списке. Ее доход оценивался в 18 миллионов. В 2020-ом девочка заработала 18,5 миллиона долларов.

Канал Анастасии Радзинской называется Like Nastya. Forbes обращает внимание на то, что она единственная девочка в списке лучших YouTube-блогеров. Общее число просмотров ее контента достигло 39 миллиардов, а подписаны на нее в совокупности 190,6 миллиона человек.

На первом месте в рейтинге, как и в минувшем году, Райан Каджи. Мальчику лишь девять лет, при этом он две трети своей жизни на YouTube - с трехлетнего возраста. Американская версия Forbes доходы юного блогера (12,2 миллиарда просмотров и 41,7 миллиона подписчиков) оценила в 29,5 американских долларов. На втором месте - «новичок» рейтинга - Mr. Beast (Джимми Дональдсон). Его заработки (3 миллиарда просмотров и 47,8 миллиона подписчиков) оценены в 24 миллиона долларов.


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