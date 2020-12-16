В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

На сайте Ассоциации банков России появилась информация о том, что с 19 декабря в стране перестанут проверять наличные деньги на радиоактивность. Это объясняется тем, что доля радиоактивных банкнот оказалась крайне низкой, а затраты банков на выполнение этого нормативного требования достаточно значительные.

«Ассоциацией на площадке комитета были проведены совместные встречи и консультации банковского сообщества, экспертов с представителями Банка России и Росатома», — сказано в сообщении.

Раньше руководство банка было обязано на следующий день после обнаружения загрязненных купюр письменно сообщить об этом в Центробанк, Роспотребнадзор, органы внутренних дел, МЧС и местным властям. С 2015 контроль был смягчен: у банков появилась возможность самостоятельно решать, нуждаются ли купюры в проверке или нет.

В начале этого года стало известно, что в одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Вскоре выяснилось, что сигнал тревоги сработал из-за одной из клиенток, которая принимает лекарства от заболевания щитовидной железы.