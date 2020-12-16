В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

Сегодня, 17:34

Александр Зуев

0

Image 16+
В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

На сайте Ассоциации банков России появилась информация о том, что с 19 декабря в стране перестанут проверять наличные деньги на радиоактивность. Это объясняется  тем, что доля радиоактивных банкнот оказалась крайне низкой, а затраты  банков на выполнение этого нормативного требования достаточно значительные.

«Ассоциацией на площадке комитета были проведены совместные встречи и консультации банковского сообщества, экспертов с представителями Банка России и Росатома», — сказано в сообщении.

Раньше руководство банка было обязано  на следующий день после  обнаружения загрязненных купюр  письменно сообщить об этом в Центробанк, Роспотребнадзор, органы внутренних дел, МЧС и местным властям. С 2015  контроль был смягчен: у банков появилась возможность самостоятельно  решать, нуждаются ли купюры в проверке или нет.

В начале этого года стало известно, что в одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Вскоре выяснилось, что сигнал  тревоги сработал из-за одной из клиенток, которая принимает лекарства от заболевания щитовидной железы.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Яровая призвала раздавать COVID-больным памятки по утилизации масок

Сегодня, 17:39

В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

Сегодня, 17:34

Москвичам рассказали, какие умные технологии помогают медикам и жителям в пандемию COVID-19

Сегодня, 11:49

Новые штурмовые соединения ВДВ РФ смогут действовать в любом регионе мира

Сегодня, 10:49

Жители России стали меньше жертвовать

Вчера, 01:29

«Прыжок на другой уровень»: чем вооружают российских десантников

Вчера, 01:09

Совет Федерации планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

16-12-2020, 23:59

«Я не ухожу из Коми»: Шугалей о работе на благо республики

16-12-2020, 16:09

В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушек

16-12-2020, 11:54

В РФ решили бороться с ростом цен на продукты по-новому

14-12-2020, 22:19

Привыкшие к загранице жители России впервые провели отпуск в Сочи и удивились

14-12-2020, 19:49

У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

14-12-2020, 15:29

Губернатор Куйвашев проинструктировал родителей о переводе школьников на карантин по COVID-19

14-12-2020, 00:49

В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей масочного режима на концертах

12-12-2020, 21:04

Самолет компании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова

12-12-2020, 14:39

В Британии оценили тренировку российских ядерных сил

11-12-2020, 12:19

Мошенники похитили у россиян 68 миллиардов рублей в Сети за девять месяцев

10-12-2020, 20:39

Коэффициенты распространения коронавируса в РФ и Москве опустились до минимума с лета

10-12-2020, 13:29

К мэру Великого Новгорода, заболевшему COVID-19, врач пришел только на второй день

9-12-2020, 22:09

Генпрокуратура РФ предлагает ужесточить наказание за мелкие взятки, совершенные группой лиц

9-12-2020, 18:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров