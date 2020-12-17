Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Сегодня, 01:04

Ольга Громова

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Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

Смольный и Роспотребнадзор разошлись в оценках по выходу Северной столицы на плато по коронавирусу.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило о выходе Петербурга на плато по коронавирусу. В Смольном же эту информацию опровергают и считают, что это преждевременное заявление.

У властей города и санитарного ведомства немного разные критерии оценки ситуации, заявляет первый заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Выступая в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78", он пояснил, что позиция Роспотребнадзора основана, главным образом, на тестировании. Тесты же говорят о стабилизации, поскольку ежедневно регистрируется порядка 3,7 тысяч новых случаев. Однако Комздрав, анализируя ситуацию с распространением коронавируса в городе, принимает во внимание не только эту статистику.

«Мы смотрим и на эти цифры, и на количество госпитализированных, и на тяжелых ковид-больных, и ежедневные поступления, и предыдущие недели», - пояснил Сарана.

Он добавил, что если сравнивать 46 и 47 неделю, то это было плато по госпитализации. Но если вести речь о минувшей неделе и нынешней, наблюдается неуклонный рост. Кроме того, можно говорить о новом рекорде, поставленном городом на Неве - свыше 6 тысяч госпитализированных с ковидом.

«В эту неделю мы видим рост, если сравнивать с предыдущей неделей, около 0,7%»,— резюмировал представитель Смольного.

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