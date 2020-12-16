Москвичам рассказали, какие умные технологии помогают медикам и жителям в пандемию COVID-19

Сегодня, 11:49

Ольга Громова

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Москвичам рассказали, какие умные технологии помогают медикам и жителям в пандемию COVID-19

Москва была и остается лидером по внедрению новых технологий в здравоохранении и многих других сферах. Пандемия коронавируса еще больше подстегнула эти процессы. Многие столичные цифровые проекты оказались эффективным инструментом для борьбы с ковидом. За них столица получила премию Рунета в номинации «Технологии vs коронавирус». Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К примеру, электронная медицинская карта, в которую вносятся данные о приемах врачей, результаты анализов и исследований, а также другие важные медицинские сведения, существенно облегчила работу как самим медикам, так и избавила от «обивания порогов» пациентами врачебных кабинетов.

Столичное здравоохранение также принялось реализовывать некоторые проекты на основе технологий искусственного интеллекта. Это, прежде всего, система поддержки принятия врачебных решений, компьютерное зрение для анализа медицинских изображений и голосовой ввод заключений для описания радиологических исследований. Алгоритм перебрал на себя часть работы медиков, которые сталкиваются с загруженностью вследствие свирепствующей пандемии коронавируса.

Особенно стоит выделить КТ-калькулятор для оценки степени поражения легких. Система может проанализировать уровни сатурации и результаты анализа крови, а также сравнить их с тысячами других анализов, после чего спрогнозировать тяжесть заболевания пациента. Если калькулятор прогнозирует легкую форму, врач вправе принять решение о том, что в проведении КТ необходимости нет.

Портал мэра и правительства Москвы стал главной интернет-площадкой, которая связывает москвичей с городскими сервисами. Они имеют возможность, на текущий момент, воспользоваться 370 различными услугами - не только записаться к врачу или ознакомиться с анализами, но также оплатить услуги ЖКХ и мобильную связь, передать показания счетчиков и многое другое.

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