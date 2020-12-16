Новые штурмовые соединения ВДВ РФ смогут действовать в любом регионе мира

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал об универсальности новых штурмовых соединений ВДВ.

В интервью изданию «Известия » он подчеркнул, что российские десантно-штурмовые подразделения, используя вертолеты армейской авиации, могут проводить операции в любой точке мира.

Сердюков подчеркнул, что российские десантники проходят подготовку, которая позволяет им эффективно действовать в тылу врага, применяя новейшую технику и вооружение.

«Применение подразделений на экспериментальных образцах легких специальных транспортных средств, перевозимых внутри грузовых кабин вертолетов, значительно повышает маневренные и огневые возможности десантно-штурмовых подразделений», — подчеркнул командующий ВДВ.

Он сообщил, что применение армейской авиации в ходе боевых действий позволяет снизить вероятность того, что десантные группы попадут под огонь противника. Военная авиация также позволяет более эффективно осуществлять перемещение как личного состава, так и оружия и техники, необходимых для проведения операций. К тому же, военная авиация увеличивает дальность доставки в назначенный район военных и оружия, сокращая при этом время перевозки.