«Я не ухожу из Коми»: Шугалей о работе на благо республики

Социолог Максим Шугалей, несмотря на лечение, продолжит работу в общественной приемной Коми. Он пообещал, что поможет решить проблемы "ставшей родной республики".

В течение нескольких месяцев освобожденный из ливийского плена социолог будет проходить медобследование. Максим Шугалей передаст мандат депутата Госсовета Коми главе ОНФ республики Елене Ивановой, поскольку она хорошо знает этот регион.

"Но хочу подчеркнуть: я не ухожу из Коми, буду вместе с ней работать в общественной приемной и помогать решать проблемы уже ставшей родной республики", — объяснил Шугалей.

Вернувшись на Родину, Максим Шугалей сразу же начал интересоваться жизнью жителей Коми. Он провел переговоры с Ивановой, чтобы узнать о происходящем в республике, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В среду в 16:00 пройдет пресс-конференция с участием Максима Шугалея. Свои вопросы для него можно оставить в Telegram-аккаунте Александра Малькевича.