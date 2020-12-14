Совет Федерации планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

Вчера, 23:59

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Совет Федерации планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству России Алексей Пушков призвал к созданию закона, на основе которого трансляция насилия над людьми в прямом эфире будет запрещена. Речь идет о так называемых «треш-стримах». Об этом сообщает «Regnum».

«Недавно было возбуждено уголовное дело по причине смерти девушки во время такого стрима. Уточню, что все происходило в прямом эфире. Я думаю, пора принимать меры на уровне законодательства. Одно дело возбудить уголовное дело, а другое дело – полностью решить подобную проблему, запретив проведение подобных треш-стримов», - сообщил Пушков.

Чиновник добавил, что подобные прямые эфиры в последнее время стали набирать популярность. В свою очередь председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитета по законодательству заняться проработкой данного вопроса.

«К большому сожалению, мы очень опаздываем с принятием мер, касающихся порочных явлений на просторе Интернета. Нужно думать, как решить эту проблему», - обратилась к сотрудникам Матвиенко, попросив к январю 2021 году предоставить конкретные предложения.

Напомним$ 4 декабря суд Подмосковья посадил под арест российского блогера Стаса Решетняка с ником Reeflay из-за смерти девушки в ходе одной из его онлайн-трансляций. 30-летнего блогера обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

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