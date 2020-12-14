«Прыжок на другой уровень»: чем вооружают российских десантников

ВДВ России готовятся в ближайшие несколько месяцев пополнить арсенал военного снаряжения новыми моделями. В частности, российские десантники получат самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос», который уже прошел успешные испытания на полигоне. Об этом пишет «РИА Новости».

Самоходка «Лотос» в ходе испытаний продемонстрировала впечатляющий результат — без поломок преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов из штатного 120-миллиметрового орудия. Масса «Лотоса» составляет 18 тонн, мощность дизельный двигателя — 450 лошадиных сил, который способен разогнать орудие на шоссе до 70 километров в час. Запас хода «Лотоса» составляет 500 километров. Также известно, что «Лотос» оснащен по периметру лазерными индикаторами, которые засекают системы наведения противотанковых средств противника.

Благодаря им при угрозе машину мгновенно окутывает плотная дымовая завеса и сбивает с толку вражеские высокоточные ракеты, действующие в лазерном и инфракрасном диапазонах. Предполагается, что это орудие впоследствии заменит менее мобильную артиллерийско-минометную установку «Нона», которая принята на вооружение еще в конце 1970-х. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, такую самоходку можно будет легко интегрировать в автоматизированную систему управления войсками благодаря современным средствам связи.

Также предполагается, что десантные войска возьмут на вооружение и другую новинку — плавающий танк «Спрут-СДМ1». Этот 25-миллиметровый артиллерийско-ракетный комплекс по боевой мощи не уступает боевым танкам Т-80 и Т-90, но по подвижности приближен к более легким БМД. Эксперты прогнозируют, что такой танк значительно повысит огневую мошь российских десантников, и позволят еще эффективнее решать боевые задачи при любых противостояниях.