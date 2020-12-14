В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушек

Сегодня, 11:54

Ольга Громова

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В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушек

В головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаш предложили построить космическую электромагнитную пушку, чтобы производить запуск малых спутников посредством снарядов-носителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы журнала "Вестник НПО имени Лавочкина".

Ученые полагают, что современный уровень научно-технического прогресса вырос настолько, что уже можно оценивать старые идеи доступа в околоземное космическое пространство, а некоторые из них - воплощать в жизнь. Например, идею Жюля Верна, которую он впервые описал в 1865 году в романе «Из пушки на Луну».

Раньше это было фантастикой, но новые технологии позволяют надеяться на то, что все получится. Так, малые спутники можно будет запускать в космос снарядами-носителями из электромагнитных пушек. Очевидный плюс такого устройства - низкая стоимость выведения спутников на орбиту, и при этом очень высокая оперативность.

Предлагаются и другие варианты реализации некогда фантастических идей - линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Последний не требует чрезвычайно высокой мощности. Его электромотор мощностью 20 мегаватт способен разгонять массу от 2 тысяч кг до 9 километров в секунду всего за один час.

Среди недостатков электромагнитных пушек называются запредельные перегрузки при запуске спутников.

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