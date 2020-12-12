Привыкшие к загранице жители России впервые провели отпуск в Сочи и удивились

Приятное удивление ожидало туристов, которым впервые пришлось отдыхать на российском курорте вместо заграничных пляжей. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса отдыхающие вынуждены были ограничиться визитом в Сочи вместо зарубежных курортов, они остались весьма довольны уровнем отпуска, информирует «Lenta.ru».

Клиенты популярной туристической компании «Восторг Сочи» поделились впечатлениями от отдыха на российском морском курорте. Среди опрощенных клиентов турфирмы более 40% оказались на курортах Сочи впервые и были «приятно удивлены уровнем российского сервиса». Большинство из туристов признались, что раннее считали Сочи «постсоветским курортом» и предпочитали отдыху на юге России прославленные заграничные курорты. Однако карантинные ограничения и запрет на вылет во многие страны внесли коррективы в планы туристов, которым пришлось ограничиться отдыхом на своей родине.

«Впрочем, большинство гостей действительно поразились тому, как Сочи, Адлер и Красная Поляна, в особенности, выглядят современно и стильно. Многие наши клиенты отметили отличный сервис, прекрасную инфраструктуру и дороги на курорте, вдохновляющие красоты природы, которые, по их словам, не уступают заграничным», - поделилась сотрудница «Восторг Сочи».

Среди отрицательных моментов отдыха на российском курорте туристы указали слишком насыщенный автомобильный трафик в городе и наличие одних только галечных пляжей, тогда как некоторые туристы надеялись увидеть песчаные бухты. Однако практически все россияне, впервые посетившие в этом году Сочи, пожелали снова вернуться на отдых в Сочи, даже если будут открыты границы с популярными зарубежными курортами.