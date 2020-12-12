У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

Министерство обороны России и ООО «Военно-промышленная компания» седьмого декабря сего года подписали контракт на разработку новых версий легких бронеавтомобилей «Стрела».

Гендиректор ООО «ВПК» Александр Красовицкий рассказал, что компания разработает четыре новых образца. В линейку войдут четыре новых образца - многоцелевой бронированный автомобиль, многоцелевой небронированный автомобиль, а также разные шасси под монтаж специального оборудования на их базе.

Сама базовая модель «Стрелы» массой 4,9 тонн получила защищенность второго класса по ОТТ, а также обзавелась способностью разгоняться до 155 километров в час при условии, что она двигается по шоссе. Вместимость - восемь человек. Противоминная защита способна обеспечить защиту экипажа при детонации под колесом взрывчатки весом до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщает телеканал «Звезда» , предварительные испытания новых образцов должны состояться еще в этом году.