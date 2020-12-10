В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей масочного режима на концертах

За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий штрафовать надо не залы и заведения, а самих зрителей. При этом личности ковид-диссидентов можно установить по видеозаписям. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, передает «Говорит Москва» .

Она убеждена, что российским властям следует перенять опыт своих европейских коллег и перестать возлагать вину на одни только заведения. Штрафами надо наказывать и самих нарушителей масочного режима.

«Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан. Как только поймали, так и штрафовать», — заявила Драпеко, выступая в эфире радиостанции.

Депутат напомнила, что концертные залы и различные площадки оборудованы системами видеонаблюдения. Однако соблюдение противоэпидемических правил параллельно должны контролировать и служба охраны, и билетеры.

«Так, как в Европе штрафуют людей, которые идут по улице без маски — его цап-царап, или в магазине без маски — цап-царап и штраф. И штраф большой», - расписала, как следует поступать с нарушителями масочного режима, депутат.

Напомним: в России уже две больших площадки были наказаны из-за нарушителей масочного режима - московский клуб Adrenaline Stadium, где проходил концерт рок-группы «Кипелов», и Ледовый дворец в Петербурге, «отличившийся» двумя концертами Басты. Зрители, которые побывали на мероприятиях, позволяли себе находиться без масок и не соблюдали социальную дистанцию.