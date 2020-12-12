Губернатор Куйвашев проинструктировал родителей о переводе школьников на карантин по COVID-19

Сегодня, 00:49

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Губернатор Куйвашев проинструктировал родителей о переводе школьников на карантин по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram дал ответы на вопросы о продлении школьных каникул. Об этом сообщает «Телеканал ОТВ».

«Вариант того, что каникулы будут продлены на какой-то срок, я не исключаю. Все будет завесить от показателей перед этими самыми каникулами. Важный момент, насколько серьезно люди отнесутся к соблюдению всех ограничительных мер», - отметил губернатор.

Кувайшев призвал жителей региона быть бдительными и надеяться на то, что в новом 2021 году коронавирус будет побежден.

Кроме этого, глава области сообщил, при каких условиях школьников переводят на дистанционное обучение.

«Если у какого-то ученика есть подозрение на коронавирус, то на карантин закрывать весь класс не должны. Этого человека отправляют на лечение и диагностику. Если диагноз подтверждается, класс продолжает учиться, однако его максимально изолируют от других школьников. То есть эти дети приходят в столовую по отдельному графику и носят маски. Отправить на удаленку весь класс могут только в том случае, если коронавирус обнаружат и у других учеников этой группы», - объяснил Кувайшев.

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