В Британии оценили тренировку российских ядерных сил

Военные аналитики на страницах британского издания The Daily Mail, прокомментировали негативно тренировку ядерных сил РФ, передает РИА Новости .

Авторы публикации не забыли упомянуть «подготовку к ядерной войне», которая проводится на фоне «обострения напряженности» отношений России с Западом.

Действительно, Минобороны РФ сообщило об отработке российскими военными действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота. И западные СМИ это сообщение не обошли вниманием, тиражируя публикации о продолжающем нарастании противостояния России и Запада.

В комментариях к подобного рода новостям пользователи уже не сдерживают иронии, отмечая, что нет никакого основания говорить о том, что Россия намерена напасть на западные страны, а подобного рода маневры проводятся и в других странах мира.

«Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания», «Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это», - пишут пользователи в комментариях.