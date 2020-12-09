В Британии оценили тренировку российских ядерных сил

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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В Британии оценили тренировку российских ядерных сил

Военные аналитики на страницах британского издания The Daily Mail, прокомментировали негативно тренировку ядерных сил РФ, передает РИА Новости

Авторы публикации не забыли упомянуть «подготовку к ядерной войне», которая проводится на фоне «обострения напряженности» отношений России с Западом. 

Действительно, Минобороны РФ сообщило об отработке российскими военными действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота. И западные СМИ это сообщение не обошли вниманием, тиражируя публикации о продолжающем нарастании противостояния России и Запада. 

В комментариях к подобного рода новостям пользователи уже не сдерживают иронии, отмечая, что нет никакого основания говорить о том, что Россия намерена напасть на западные страны, а подобного рода маневры проводятся и в других странах мира. 

«Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания», «Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это», - пишут пользователи в комментариях. 

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