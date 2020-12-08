Мошенники похитили у россиян 68 миллиардов рублей в Сети за девять месяцев

Сегодня, 20:39

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Мошенники похитили у россиян 68 миллиардов рублей в Сети за девять месяцев

Киберпреступники за последние 9 месяцев нажились за счет доверчивых россиян на 68 млрд рублей — такие данные предоставили в МВД. Жертвами злоумышленников стали тысячи жителей страны из самых разных регионов, информирует «ФАН».

Представители МВД отметили небывалый рост киберпрестплений, который особенно усилился с момента наступления мировой пандемии коронавируса. По словам экспертов, наиболее уязвимой для неправомерных действий преступников в Сети являются пожилые граждане, которые «испытывают особое доверие к мнимым представителям банков, страховых компаний и волонтерских организаций». Традиционной схемой киберпреступников является выманивание личных средств у населения, путем звонков и убеждений перевести деньги на другой счет — якобы из-за увеличения попыток мошенников взломать личный счет пользователя.

Большинство россиян действительно «ведутся» на такую схему, и переводят сбережения на другой счет, который предоставляют преступники. Естественно, что после такой операции деньги бесследно исчезают, и вернуть из обратно практически невозможно. Представители МВД предостерегли граждан от таких схем мошенничества, и порекомендовали всегда перепроверять информацию от «сотрудников банка», позвонив на официальную горячую линию организации, либо лично посетив отделение банка для консультации.

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