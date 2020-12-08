Коэффициенты распространения коронавируса в РФ и Москве опустились до минимума с лета

Сегодня, 13:29

Ольга Громова

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Коэффициенты распространения коронавируса в РФ и Москве опустились до минимума с лета

Коэффициенты распространения коронавируса в РФ и Москве в четверг, десятого декабря, выявились самыми низкими с начала осенней волны пандемии. Об этом сообщает агентство ТАСС, корреспонденты которого провели необходимые подсчеты, взяв за основу данные федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В среднем по России коэффициент опустился до 0,96, а в столице - до 0,81. Кроме Белокаменной, показатель опустился ниже единицы еще в двух российских регионах - 0,99 в Архангельской и Свердловской областях.

В Нижегородской области и ХМАО он равен 1. В остальных российских регионах коэффициент распространения коронавируса выше единицы.

Так, в Петербурге, к примеру, он на уровне 1,01, чуть выше в Красноярском крае - 1,02, в Воронежской области - 1,04, в Ростовской области - 1,07. В Московской области показатель на уровне 1,09.

Коэффициент распространения коронавируса демонстрирует, сколько людей (в среднем) успевает заразить один ковид-инфицированный до момента своей изоляции. Параллельно с другими критериями он принимался во внимание для того, чтобы определить готовность российских регионов к поэтапному снятию ограничений, введенных весной. Сейчас он используется при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Открывать границу для конкретной страны можно, если такой коэффициент на уровне 1, не выше, хотя бы не менее недели.

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