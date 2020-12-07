К мэру Великого Новгорода, заболевшему COVID-19, врач пришел только на второй день

К мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину, который заболел коронавирусом, врач приехал лишь на второй день, да и то только в 23.00. Об этом сам городской голова рассказал на своей страничке в социальной сети.

По словам городничего, он регулярно проверялся на ковид - тесты делал в частной клинике. Как только пришел положительный результат, Бусурин и жена (у нее тоже инфекция подтвердилась) начали звонить в поликлинику №4, которая обслуживает их по месту прописки.

Терапевта пришлось немного подождать. Врач приехал только на вторые сутки, да и ночью - часы показывали около 23.00.

Сергей Бусурин с пониманием к этому отнесся - врачам сейчас нелегко. Мэр пообщался с терапевтом, который к нему приезжал, и выяснил, что по вызовам тот ходит до часу ночи - слишком много людей сейчас болеют коронавирусом.

Сам градоначальник Великого Новгорода чувствует себя неплохо и лечится дома, параллельно продолжая работу в дистанционном режиме - через интернет и по телефону.