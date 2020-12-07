К мэру Великого Новгорода, заболевшему COVID-19, врач пришел только на второй день

Сегодня, 22:09

Ольга Громова

0

Image 16+
К мэру Великого Новгорода, заболевшему COVID-19, врач пришел только на второй день
Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин

К мэру Великого Новгорода Сергею Бусурину, который заболел коронавирусом, врач приехал лишь на второй день, да и то только в 23.00. Об этом сам городской голова рассказал на своей страничке в социальной сети.

По словам городничего, он регулярно проверялся на ковид - тесты делал в частной клинике. Как только пришел положительный результат, Бусурин и жена (у нее тоже инфекция подтвердилась) начали звонить в поликлинику №4, которая обслуживает их по месту прописки.

Терапевта пришлось немного подождать. Врач приехал только на вторые сутки, да и ночью - часы показывали около 23.00.

Сергей Бусурин с пониманием к этому отнесся - врачам сейчас нелегко. Мэр пообщался с терапевтом, который к нему приезжал, и выяснил, что по вызовам тот ходит до часу ночи - слишком много людей сейчас болеют коронавирусом.

Сам градоначальник Великого Новгорода чувствует себя неплохо и лечится дома, параллельно продолжая работу в дистанционном режиме - через интернет и по телефону.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Генпрокуратура РФ предлагает ужесточить наказание за мелкие взятки, совершенные группой лиц

Сегодня, 18:19

Единый номер жалоб на медиков заработал в Зауралье

Сегодня, 11:04

Стычка пассажира с полицией на борту летящего из Астрахани в Москву самолета попала на видео

Вчера, 20:44

Песков подумал о завещании, когда заразился коронавирусом

Вчера, 14:54

Пригожин: Олевский создает фейки по заказу западных спецслужб

Вчера, 11:59

«Почта России» выделит 3,5 миллиона рублей на мотивацию руководства

Вчера, 09:24

На Урале меценаты семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 200 тысяч рублей

Вчера, 00:14

Раскрыта секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

7-12-2020, 17:39

В России могут ввести предновогодние выплаты

6-12-2020, 19:09

В России потребовали ввести налог на бездетность

6-12-2020, 17:54

В пресс-службе "Конкорда" назвали безосновательной резолюцию Конгресса США против Пригожина

4-12-2020, 20:44

Более половины россиян поддерживает отмену новогодних гуляний по всей стране

3-12-2020, 18:59

В Минздраве заявили о необходимости скорректировать целевые показатели по снижению смертности

3-12-2020, 17:29

В Красноярске минздрав назвал сроки начала третьей волны коронавируса

3-12-2020, 16:59

На Кубани выявили продажу поддельных справок об отсутствии СOVID-19

3-12-2020, 16:09

Главе комитета по культуре Петербурга «влепили» выговор из-за концерта Басты

2-12-2020, 23:14

Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

2-12-2020, 15:44

В Роскачестве раскрыли опасность услуги «автоплатеж» с карты

2-12-2020, 14:04

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против COVID-19

2-12-2020, 11:44

Онищенко призвал заболевших коронавирусом COVID-19 не делать КТ без назначения врача

1-12-2020, 23:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров