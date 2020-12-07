Генпрокуратура РФ предлагает ужесточить наказание за мелкие взятки, совершенные группой лиц

Генпрокурор России Игорь Краснов выдвинул предложение ужесточить наказания за мелкие взятки, если они поставлены на поток или совершены группой лиц.

Генпрокуратура подготовила законопроект, который предусматривает установление в качестве дополнительных признаков мелкого взяточничества его организованные формы, а также получение взятки, сопряженное с вымогательством, заявил Краснов.

Отметим, что четыре года назад в Уголовном кодексе появилась статья о мелких взятках - до 10 тысяч рублей. Статья предусматривает наказание - штраф в 200 тысяч рублей или год лишения свободы.

Краснов высказал мнение о том, что наказание штрафом для коррупционеров не дает желаемого эффекта. Дело в том, что такое наказание не имеет статуса судимости и позволяет занимать должности в муниципальной и государственной службе, пишет tass.ru.

Краснов предлагает проработать вопрос о внесении поправок в законодательство. По его мнению, следует ограничить применение штрафов в качестве меры наказания.