Единый номер жалоб на медиков заработал в Зауралье

Сегодня, 11:04

Ольга Громова

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Единый номер жалоб на медиков заработал в Зауралье

Отдельная служба по приему жалоб на качество медицинского обслуживания появилась в Кургане. Об этом стало известно со слов губернатора региона Вадима Шумкова.

Зауральцам (да и всем жителям России также) следует запомнить единый телефонный номер, он несложный - 122. Именно такую комбинацию цифр следует набирать для того, чтобы сообщить о том, что медики отказывают в медпомощи либо ненадлежащим образом выполняют свою работу.

Жители региона также имеют возможность обратиться с жалобами в мессенджеры на номер +7-912-064-85-07 и на электронную почту hotline@poliklinika45.ru, отмечает издание «За облаками». Однако при этом информацию следует предоставлять в полном объеме - не под анонимом, а указывать свои полные данные, обстоятельства ситуации, а также название медучреждения и данные медработников.

Напомним, что единый номер 112 введен не только в Курганской области, но и во всех регионах России. Позвонив по нему, россияне также смогут вызвать врача или бригаду скорой помощи.

Предполагается, что в будущем также можно будет через него дистанционно оформить больничный лист.

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