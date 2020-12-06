Песков подумал о завещании, когда заразился коронавирусом

Коронавирус заставил задуматься о завещании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В интервью Наиле Аскер-заде для ее фильма о коронавирусе, который покажет канал «Россия – 1», представитель Кремля рассказал о том, как он и его супруга фигуристка Татьяна Навка болели коронавирусом, передает РИА Новости .

У Дмитрия Пескова и Татьяны Навки выявили коронавирусную инфекцию еще в мае. Они лечились в больнице около двух недель.

«Ощущение очень странные от болезни в целом», - рассказал Песков.

Он добавил, что на тот момент задумался о завещании.

Также Песков уточнил, что не общался лично в тот период с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, переболел весной 2020 года коронавирусом и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.