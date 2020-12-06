Пригожин: Олевский создает фейки по заказу западных спецслужб

Сегодня, 11:59

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Пригожин: Олевский создает фейки по заказу западных спецслужб

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение относительно деятельности журналиста Тимура Олевского и других представителей «либеральной» журналистики.

Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». Так, по словам предпринимателя, экс-корреспондент «Настоящего времени» является «мелким проЦРУшным клерком», работающим на спецслужбы Запада.

«Такие, как Олевский, должны долго сидеть в тюрьме, согласно справедливым решениям российского суда, которого он, Навальный и другие, суетящиеся под западным клиентом клоуны, избегают», — заявил бизнесмен.

При этом он с сожалением отметил, что статья УК РФ «Клевета» в настоящее время не предусматривает лишения свободы. Именно в тюрьме, по мнению Пригожина, клеветники должны отбывать наказание и познавать «либеральные ценности», в частности, ухаживания со стороны соседей по камере.


В «Конкорде», в свою очередь, указали, что сроки для подачи судебных исков из-за предыдущих фейков в исполнении Олевского уже вышли. Однако команда юристов Пригожина внимательно следит за его деятельностью и надеется, что журналист в скором времени даст повод для иска против него.

Напомним, ранее сообщалось, что Пригожин предложил уволенному Олевскому пройти стажировку в Медиагруппе «Патриот». По мнению предпринимателя, это может помочь ему встать на путь исправления после того, как он работал совместно с американскими шпионами.

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