«Почта России» выделит 3,5 миллиона рублей на мотивацию руководства

Сегодня, 09:24

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«Почта России» выделит 3,5 миллиона рублей на мотивацию руководства

Британская консалтинговая фирма заключила договор с «Почтой России». Согласно контракту, компания займется мотивацией руководства. На это будет выделено 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Весьма».

«Компания Ernst & Young заключила контракт с «Почтой России». Заниматься они будут удивительными вещами. Поставленная задача содержит в себе мотивацию руководства, которая направлена на повышение результативности и заинтересованности работы», - сообщает издание.

Нанята специальная бригада экспертов, которые определят размер обязательной зарплаты руководства компании, и определят сумму, которая будет выплачиваться по результатам их работы. Кроме этого будет проанализирована работа топ-менеджеров с целью определить размер и причину выдачи им премий.

Фирма также займется изучением устава «Почты России», стратегии развития и должностных инструкций. Будет учтен уровень заработной платы в других компаниях.

Представители «Почта России» сообщили, что поиск мотивации – это не основное условие контакта. По существующим данным, за 2019 год руководители компании получили премии на сумму более 74 миллионов рублей, а топ-менеджеры получали ежемесячно по 478 тысяч рублей. Потому регламентирование процесса премий будет рассмотрен.

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