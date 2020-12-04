Раскрыта секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

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Раскрыта секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

СМИ раскрыли секретную статистику по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге.

Агентство URA.RU сообщило, что число инфицированных жителей города в пять раз больше, чем об этом сообщается официально. Выводы журналистов издания основываются на попавшем в распоряжение редакции документе, предоставленном источником в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Согласно таблице, число заболевших за прошлую неделю превысило 7 тысяч случаев. В то время как в региональном штабе по борьбе с коронавирусом официально сообщали о 1359 заболевших за неделю с 30 ноября по 6 декабря», - пишет агентство.

При этом отмечает, что из закрытой статистики следует, что число новых случаев коронавируса в Екатеринбурге уменьшается вторую неделю подряд.

Кроме этого, снижается и коэффициент распространения ковида. В первых числах декабря он опустился ниже единицы.

В региональном управлении Роспотребнадзора агентству заявили, что «иных статистик», кроме как публикуемой ежедневно оперативным штабом о случаях заболеваниями коронавирусом в регионе, ведомства не ведется.

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