На Урале меценаты семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 200 тысяч рублей

Сегодня, 00:14

Ольга Громова

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На Урале меценаты семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 200 тысяч рублей

Родственники шести медиков, которые спасали человеческие жизни во время нынешней пандемии, но сами заразились на работе и умерли от коронавируса, получат финансовую помощь от меценатов из фонда святой Екатерины. Семьям на счета перечислят по 200 тысяч рублей.

Традиционно фонд подводит итоги своей деятельности и награждает совершивших героический поступок людей именно в день святой Екатерины.

«В этом году наши герои - это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь», - сообщил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Фонд не забыл и о тех людях в белых халатах, которые и сейчас трудятся на «передовой» борьбы с коронавирусом - в «красных зонах» больниц. В понедельник утром в ковидарии Екатеринбурга были переданы 2100 подарочных наборов для врачей. В их состав входят различные десерты.

«Наборы дополнят горячее трехразовое питание, которое фонд святой Екатерины ежедневно привозит медикам в 14 больниц Екатеринбурга», - цитирует сообщение фонда «Комсомолка».

Ранее силами Фонда были оплачены шесть самолетов, которые привезли на Урал СИЗы, медоборудование и тесты, а также 30 автомобилей скорой помощи, кислородную станцию и концентраторы.

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