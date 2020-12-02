Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал очередную резолюцию Палаты представителей США, направленную против него. В Америке опасаются, что деятельность бизнесмена несет угрозу для страны. Сотрудники пресс-службы компании «Конкорд» подчеркнули безосновательность обвинений США в адрес бизнесмена, а также привели слова Пригожина. Предприниматель иронично заметил, что с таким количеством резолюций в Америке рискуют прославить его имя настолько, что он станет известнее Микки Мауса.

«Очень жаль, что Палата представителей США генерит такое большое количество документов вокруг моей персоны. На мой взгляд, это достаточно опрометчивое решение, такими темпами я могу стать популярнее Микки Мауса», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также добавил, что он не намерен отвечать симметрично.

«Но тем не менее я пока воздержусь от того, чтобы принимать в компании «Конкорд» резолюцию против резолюции Палаты представителей, принимающей против меня большое количество резолюций», — заключил он.

Ранее пресс-служба «Конкорда» неоднократно опровергала домыслы о «вмешательстве» бизнесмена во внутренние процессы США. Тем не менее, несмотря на то, что дело окончательно прекращено, американская сторона постоянно уделяет излишнее внимание Пригожину.

Госдеп США даже обещал выплатить солидную сумму тому, кто укажет на конкретных россиян, оказавших влияние на выборы президента Америки. Однако скандальное расследование бывшего спецпрокурора Мюллера не дало никаких результатов, несмотря на потраченные им 30 миллионов долларов.