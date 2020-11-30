Главе комитета по культуре Петербурга «влепили» выговор из-за концерта Басты

«Разбор полетов» после скандальных концертов Басты в Петербурге, во время которых собралось много зрителей, которые, ко всему, не придерживались социальной дистанции, продолжается. Вчера стало известно о решении Роспотребнадзора временно приостановить работу Ледового дворца. А сегодня, судя по сайту Смольного, начали «лететь шапки». Так, портал городской администрации уведомляет, что объявлен выговор председателю городского комитета по культуре Константину Сухенко.

В качестве причины наказания называется ненадлежащая координация деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению ковида.

Ранее соцсети буквально взорвались после того, как в интернете появилось видео с концертов. На ролике видно, что многочисленные зрители не считали необходимым соблюдать коронавирусные ограничения, в том числе социальную дистанцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Петербургу уточнить все обстоятельства концерта, позднее стало известно о деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы дела были переданы в суд. В пресс-службе Басты уверяют, что представитель комитета по культуре на концерте был и при этом никаких нарушений не выявил, отмечает РИА Новости.